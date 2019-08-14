Семеня: никогда не чувствовала поддержки других женщин
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня рассказала, что за годы выступлений в лёгкой атлетике не чувствовала поддержки со стороны женщин.
В сентябре Семеня не сможет защитить титул чемпионки мира в беге на дистанции 800 м из-за того, что IAAF приняла новые правила, защищающие спортсменок с нормальным уровнем тестостерона.
«За всё время, что я занимаюсь спортом, я никогда не чувствовала поддержки, никогда не ощущала себя признанной, особенно другими женщинами.
Тот, кто попробует запретить мне бегать, остановить меня, будет вынужден вытащить меня с дорожки. Что касается возможной смены дистанции, я пока не думаю об этом. Я всё ещё считаю себя бегуньей на средние дистанции», — приводит слова Семени Reuters.
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Спортивный арбитражный суд определил, чем женщины отличаются от мужчин. На это ушло больше десяти лет, но результат стоит ожиданий.
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