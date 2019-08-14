Семеня: никогда не чувствовала поддержки других женщин

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня рассказала, что за годы выступлений в лёгкой атлетике не чувствовала поддержки со стороны женщин.

В сентябре Семеня не сможет защитить титул чемпионки мира в беге на дистанции 800 м из-за того, что IAAF приняла новые правила, защищающие спортсменок с нормальным уровнем тестостерона.

«За всё время, что я занимаюсь спортом, я никогда не чувствовала поддержки, никогда не ощущала себя признанной, особенно другими женщинами.

Тот, кто попробует запретить мне бегать, остановить меня, будет вынужден вытащить меня с дорожки. Что касается возможной смены дистанции, я пока не думаю об этом. Я всё ещё считаю себя бегуньей на средние дистанции», — приводит слова Семени Reuters.