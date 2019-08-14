Фигуристка Валиева рассказала, чему научилась в группе Тутберидзе

13-летняя российская фигуристка Камила Валиева, которая на контрольных прокатах юниоров чисто исполнила четверной тулуп в произвольной программе, рассказала, чему научилась в группе Этери Тутберидзе.
«Научилась не бросать элементы и терпеть до конца. Раз уж начал, то должен закончить. А ещё делать больше повторов, чтобы всё было как на автомате. Тренировки – это и работа, и праздник.
Четверной прыжок я начала учить после «Шоу чемпионов». Первые попытки было страшно заходить, ведь ещё не знаешь, куда ты дальше полетишь. А потом всё легче и легче, и сейчас просто заходишь, делаешь и получаешь удовольствие.
Прежде всего в этом сезоне хочу добиться стабильности, чтобы на каждом старте я катала чисто и короткую, и произвольную. Хотела бы попасть на финал Гран-при и чемпионат мира среди юниоров», — сказала Валиева.
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