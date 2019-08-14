«Последний герой» женского одиночного катания. Промовидео от Туктамышевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила промовидео сезона-2019/20 в стиле телешоу «Последний герой», поделив 10 участниц на две команды — Москвы и Санкт-Петербурга.

«Предстоящий сезон будет для меня восьмым по счёту на взрослом уровне, но я точно могу сказать, что такой конкуренции, как сейчас, ещё никогда не было. Мне сразу же вспомнилось шоу «Последний герой», где участников делили на два племени. Мы с командой сделали промовидео нового сезона со всеми участницами Гран-при в стиле заставки», – написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

В видео Туктамышевой Москву представляют Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная, Мария Сотскова, Евгения Медведева, Алина Загитова. В команде Санкт-Петербурга вместе с Елизаветой — Серафима Саханович, Станислава Константинова и Софья Самодурова.