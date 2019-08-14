Дмитриев: Тарасовой и Морозову важно перезагрузить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании тренер Артур Дмитриев рассказал о перспективах первой пары России Евгения Тарасова/Владимир Морозов в новом сезоне.
«Главной парой России в следующем году должны остаться Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На мой взгляд, их решение переехать в США к Марине Зуевой – положительное. Это нестандартный шаг, которого от них не ждали, но всё равно позитивный.
Зуева – человек системный. Все ребята, с которыми она работала, тренируются по чёткой программе. Разминки, растяжки, работа над шагами и так далее – Зуева контролирует каждый этап тренировки и требует максимальной отдачи.
К тому же, на мой взгляд, у Тарасовой и Морозова не было другого выхода. У них несколько последних лет идёт стагнация в результатах. Они достигли определённых высот, но никак не могут выйти в мировые лидеры. Вроде подошли к лидерам – остался один шаг, но они не могут его сделать.
Им важно перезагрузить карьеру, сменить обстановку. И, наконец, шагнуть на новый уровень. У спортсменов всё есть, технически это очень сильная пара, надо просто уделить внимание деталям.
Есть мнение, что основная проблема Тарасовой и Морозова — в хореографии, но, на мой взгляд, дело не только в ней, хотя и над программами нужна серьёзная работа. Но в первую очередь им нужно изменить отношение к делу и подумать над режимом тренировок.
Не могу точно утверждать, но со стороны кажется, что фигуристы порой тренируются халатно. Думают, что они и так уже достаточно хороши. Но так не бывает. В большом спорте нужно постоянно совершенствоваться, работать над собой.
Хочется верить, что Зуева сможет изменить подход к тренировкам Евгении и Владимира и поможет им стать мировыми лидерами. Мы всё равно за них переживаем, пара-то хорошая. Первая пара страны. Ребята отстаивают честь России, и нам важны их результаты», — приводит слова Дмитриева «Спорт Бизнес Online».
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