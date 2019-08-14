Азроян: противостояние Медведевой и Загитовой заинтересовало простых обывателей

Фигурист, выступавший в танцах на льду за Россию и Армению, тренер и постановщик Вазген Азроян уверен, что возросшая популярность фигурного катания в России связана с противостоянием Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
«Фигурное катание в последнее время прочно стало одной из самых главных тем для обсуждения. Наверное, это связано в первую очередь с противостоянием Жени Медведевой и Алины Загитовой — пусть так, тем не менее фигурное катание очень сильно заинтересовало простых обывателей. Практически все знают об этих фигуристках, идентифицируют их, к ним по уровню подтягиваются все остальные.
Даже находясь изнутри, я ощущал, допустим, на чемпионате России, что у нас в стране уровень освещения и проведения соревнований поднялся до международного. Полные трибуны, зрительское восприятие совсем другое, чем было ранее. Короче говоря, выросла популярность, и это большой плюс», — приводит слова Азрояна «Реальное время».
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