Аронян выиграл турнир Grand Chess Tour по рапиду и блицу в США, Карякин – 5-й

Армянский гроссмейстер Левон Аронян стал победителем турнира серии Grand Chess Tour по рапиду и блицу в Сент-Луисе (США). Призовой фонд соревнований составил $ 150 тыс.
В финальный день соревнований Аронян одержал три победы, потерпел два поражения и четыре раза довел партию до ничейного исхода. По итогам турнира она брал набрал 22 балла, заработал 13 очков в зачёт Grand Chess Tour и стал обладателем $ 37,5 тыс.
Второе место разделили сразу три гроссмейстера. Китаец Юй Янъи, его соотечественник Дин Лижэнь и француз Максим Вашье-Лаграв набрали одинаковую сумму 21,5 балла. Россиянин Сергей Карякин (19,5) занял итоговое пятое место.
Следующий этап серии Grand Chess Tour также пройдёт 15-30 августа. И будет состоять из партий в классические шахматы.
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