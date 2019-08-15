Аронян выиграл турнир Grand Chess Tour по рапиду и блицу в США, Карякин – 5-й

Армянский гроссмейстер Левон Аронян стал победителем турнира серии Grand Chess Tour по рапиду и блицу в Сент-Луисе (США). Призовой фонд соревнований составил $ 150 тыс.

В финальный день соревнований Аронян одержал три победы, потерпел два поражения и четыре раза довел партию до ничейного исхода. По итогам турнира она брал набрал 22 балла, заработал 13 очков в зачёт Grand Chess Tour и стал обладателем $ 37,5 тыс.

Второе место разделили сразу три гроссмейстера. Китаец Юй Янъи, его соотечественник Дин Лижэнь и француз Максим Вашье-Лаграв набрали одинаковую сумму 21,5 балла. Россиянин Сергей Карякин (19,5) занял итоговое пятое место.

Следующий этап серии Grand Chess Tour также пройдёт 15-30 августа. И будет состоять из партий в классические шахматы.