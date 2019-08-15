Федерация гандбола России представила титульного партнёра

Титульным партнёром Федерации гандбола России (ФРГ) стала букмекерская компания «Париматч».
«Впервые в истории Федерация гандбола России приобрела титульного спонсора, и параллельно коммерческое название. Суперлига Париматч чемпионат России по гандболу. Идей по поводу этого сотрудничества у нас очень много. Думаю, мы значительно увеличим нашу географию и интерес к нашему виду спорта. Компания «Париматч» выступит также спонсором наших сборных, которые выступят на женском чемпионате мира и мужском чемпионате Европы.
Это действительно историческое событие. Соглашение подписано на два сезона, но у нас есть возможность продлить наши отношения. Надеюсь, что и мы поможем своими рекламными площадками и российских команд, которые, уверен, не заставят себя ждать», — передаёт слова генерального директора ФГР Льва Воронина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Преимущество соглашения отметил и СЕО компании «Париматч» Дмитрий Сергеев.
«Сотрудничество с Федерацией гандбола России мы начали в этом году, присматривались, были официальными партнёрами на нескольких матчах сборных России. Нам понравился результат, мы увидели эффект для бизнеса. Затем предсезонный футбольный турнир убедил нас в том, что такие решения дают очень серьёзный маркетинговый эффект, поэтому мы начали обсуждать это с ФГР.
Нам не хочется просто стать нейминг-партнёрами и быть в логотипе. Для нас важно, чтобы гандбол развивался, внимание к нему увеличивалось. Чем сильнее станет Суперлига, чем лучше будут выступать наши сборные, тем более сильный маркетинговый эффект мы получим», — подчеркнул Сергеев.
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