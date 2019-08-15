Артемьев: матч с Италией покажет уровень подготовки российских регбистов к КМ

Матч со сборной Италии позволит оценить прогресс российских регбистов при подготовке к Кубку мира в Токио, сообщил капитан национальной команды России Василий Артемьев.
«Давно уже у нас не было игр с командами первого мирового эшелона, и мы все с нетерпением ждём этого матча. Понимаем, что нам ещё надо полировать многие элементы в своей игре. Безусловно, матч со сборной Италии покажет, чего мы добились в процессе подготовки к Кубку мира. Игра против такого именитого соперника очень важна для нас, особенно в преддверии Кубка мира, ведь наша главная задача — подготовка именно к этому турниру», — приводит слова Артемьева «Р-Спорт».
Игра между сборными Италии и России состоится 17 августа в городе Сан-Бенедетто-дель-Тронто.
Кубок мира стартует 20 сентября в Токио матчем национальных команд Японии и России.
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