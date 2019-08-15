Летающая лыжница из Норвегии на тренировке упала на бетон под трамплином

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по прыжкам с трамплина норвежка Марен Лундбю получила травмы после падения на тренировке в Лиллехаммере (Норвегия).

«Я почти что перелезла через скамью, когда потеряла равновесие. Утром прошёл дождь. Я не успела ни о чем подумать, как очутилась на спине и полетела вниз по разгонной горе. Я пыталась замедлить скольжение. Но у меня ничего не получилось, я упала со стола отрыва на бетон под трамплином.

Я приземлилась на одно колено, после чего ударилась головой. Безумно рада, что на мне был шлем, на который пришелся удар», — приводит слова Лундбю Skiforbundet.no.

Спортсменка получила сотрясение мозга и ушиб колена. Рентген не выявил крупных переломов. Лундбю предстоит пройти МРТ, чтобы определить другие микротравмы.

Олимпийская чемпионка пропустит финал летнего Гран-при.