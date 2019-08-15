Летающая лыжница из Норвегии на тренировке упала на бетон под трамплином

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по прыжкам с трамплина норвежка Марен Лундбю получила травмы после падения на тренировке в Лиллехаммере (Норвегия).
«Я почти что перелезла через скамью, когда потеряла равновесие. Утром прошёл дождь. Я не успела ни о чем подумать, как очутилась на спине и полетела вниз по разгонной горе. Я пыталась замедлить скольжение. Но у меня ничего не получилось, я упала со стола отрыва на бетон под трамплином.
Я приземлилась на одно колено, после чего ударилась головой. Безумно рада, что на мне был шлем, на который пришелся удар», — приводит слова Лундбю Skiforbundet.no.
Спортсменка получила сотрясение мозга и ушиб колена. Рентген не выявил крупных переломов. Лундбю предстоит пройти МРТ, чтобы определить другие микротравмы.
Олимпийская чемпионка пропустит финал летнего Гран-при.
- 15 августа 2019
-
16:31
-
16:02
-
14:32
-
13:55
-
12:34
-
10:29
- 14 августа 2019
-
23:57
-
23:30
-
22:33
-
21:06
-
19:50
-
19:00
-
18:33
-
18:03
-
16:50
-
16:20
-
16:05
-
15:57
-
13:57
-
13:38
-
13:18
-
12:12
-
10:29
-
09:11
-
00:00
- 13 августа 2019
-
23:19
-
21:50
-
21:27
-
20:54
-
19:47
-
18:30
-
17:50
-
17:15
-
16:46
-
16:18