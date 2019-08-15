Симонова победила в заплыве на 200 м брассом на этапе Кубка мира в Сингапуре
Бронзовый призёр чемпионата Европы Виталина Симонова стала победительницей заплыва на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию в Сингапуре.
Российская спортсменка завоевала золотую награду, преодолев дистанцию за 2 минуты 25,65 секунды. Второе место заняла представительница США Брейя Ларссон (2.28,75), бронзовая медаль досталась участнице из Таиланда Пхиангхван Павапотако (2.33,67).
26-летняя Симонова — трёхкратная чемпионка мира и Европы по плаванию в ластах, бронзовый призёр чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров, а также бронзовый призёр чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.
Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 августа.
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