Морозов выиграл заплыв на этапе КМ в Сингапуре на дистанции 50 м вольным стилем
Россиянин Владимир Морозов стал победителем на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Сингапуре.
В финальном заплыве россиянин показал результат 21,27 секунды. Серебряную награду завоевал представитель США Эндрю Майкл (21,78), третьим финишировал итальянец Санто Кондорелли (22,21).
Ранее на этапе Кубка мира по плаванию в Сингапуре Виталина Симонова стала победительницей на дистанции 200 метров брассом.
Морозов — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×100 метров вольным стилем, многократный призёр чемпионатов мира, чемпион и призёр чемпионата Европы, многократный чемпион мира и Европы на короткой воде.
Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 августа.
Симонова победила в заплыве на 200 м брассом на этапе Кубка мира в Сингапуре
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