Траньков — о создании аналога Звёздного уик-энда НБА: я мог бы стать ведущим

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков одобрил идею Елизаветы Туктамышевой об организации в фигурном катании аналога Звёздного уик-энда НБА.
«Фигурное катание переживает взлёт благодаря успеху наших девочек. Поэтому, мне кажется, идея имеет место. Я бы поучаствовал в таком шоу в качестве тренера или ведущего. Что касается нагрузки на фигуристов, то всё будет зависеть от их собственного желания», — цитирует Транькова «RT на русском».
По словам фигуриста, в США, Канаде или Японии спортсмены выступают на протяжении всего года.
«Это у нас присутствуют пережитки советской системы, поэтому летом принято исключительно тренироваться», — добавил Траньков.
Напомним, Траньков также является чемпионом мира 2013 года и четырёхкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014, 2016).
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