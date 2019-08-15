Траньков — о создании аналога Звёздного уик-энда НБА: я мог бы стать ведущим

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков одобрил идею Елизаветы Туктамышевой об организации в фигурном катании аналога Звёздного уик-энда НБА.

«Фигурное катание переживает взлёт благодаря успеху наших девочек. Поэтому, мне кажется, идея имеет место. Я бы поучаствовал в таком шоу в качестве тренера или ведущего. Что касается нагрузки на фигуристов, то всё будет зависеть от их собственного желания», — цитирует Транькова «RT на русском».

По словам фигуриста, в США, Канаде или Японии спортсмены выступают на протяжении всего года.

«Это у нас присутствуют пережитки советской системы, поэтому летом принято исключительно тренироваться», — добавил Траньков.

Напомним, Траньков также является чемпионом мира 2013 года и четырёхкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014, 2016).