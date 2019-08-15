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Гиря сохранила первое место в турнирной таблице Суперфинала ЧР по шахматам

Гиря сохранила первое место в турнирной таблице Суперфинала ЧР по шахматам
Другие / Шахматы 0

В партии пятого тура Суперфинала чемпионата России шахматистка Ольга Гиря чёрными фигурами сыграла вничью с Натальей Погониной и сохранила лидерство в турнирной таблице соревнований. Турнир проходит в Удмуртской Республике.

Александра Костенюк победила Дарью Чарочкину, Валентина ГунинаМаргариту Потапову, Анастасия БоднарукЗарину Шафигуллину. Партии Полина ШуваловаАлина Кашлинская и Елена ТомиловаАлександра Горячкина закончились вничью.

После пяти туров Гиря возглавляет турнирную таблицу, набрав 4 очка. Следом за ней расположились Погонина и Кашлинская (по 3,5 очка).

В мужских соревнованиях Эрнесто Инаркиев обыграл Дмитрия Яковенко, Алексей ДреевВладислава Артемьева, Евгений ТомашевскийВладимира Федосеева. Партии Никита ВитюговМаксим Матлаков, Кирилл АлексеенкоАлександр Предке и Алексей СаранаАлександр Мотылёв завершились вничью.

В турнирной таблице после пяти туров лидируют Инаркиев, Матлаков, Предке и Томашевский, в активе которых по три очка.

Шестой тур состоится завтра, 16 августа.

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