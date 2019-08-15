Гиря сохранила первое место в турнирной таблице Суперфинала ЧР по шахматам

В партии пятого тура Суперфинала чемпионата России шахматистка Ольга Гиря чёрными фигурами сыграла вничью с Натальей Погониной и сохранила лидерство в турнирной таблице соревнований. Турнир проходит в Удмуртской Республике.

Александра Костенюк победила Дарью Чарочкину, Валентина Гунина — Маргариту Потапову, Анастасия Боднарук — Зарину Шафигуллину. Партии Полина Шувалова — Алина Кашлинская и Елена Томилова — Александра Горячкина закончились вничью.

После пяти туров Гиря возглавляет турнирную таблицу, набрав 4 очка. Следом за ней расположились Погонина и Кашлинская (по 3,5 очка).

В мужских соревнованиях Эрнесто Инаркиев обыграл Дмитрия Яковенко, Алексей Дреев — Владислава Артемьева, Евгений Томашевский — Владимира Федосеева. Партии Никита Витюгов — Максим Матлаков, Кирилл Алексеенко — Александр Предке и Алексей Сарана — Александр Мотылёв завершились вничью.

В турнирной таблице после пяти туров лидируют Инаркиев, Матлаков, Предке и Томашевский, в активе которых по три очка.

Шестой тур состоится завтра, 16 августа.