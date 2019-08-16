Фигуристка Попова готова принять участие в аналоге Звёздного уик-энда НБА

Чемпионка Универсиады 2019 года Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, поддержала идею соотечественницы Елизаветы Туктамышевой организовать в фигурном катании аналог Звёздного уик-энда НБА.

«У нас в стране очень любят фигурное катание, и шоу привлекло бы к нему ещё больше внимания. В сентябре в Москве пройдут контрольные прокаты, и на них билеты были раскуплены в первые дни продаж. Люди действительно хотят на это смотреть. И каждый раз, когда у нас проходят соревнования, они бегут на трибуны. Мы с Сергеем могли бы принять участие в каком-нибудь танцевальном турнире, в конкурсе поддержек.

Не думаю, что шоу могло бы сбить соревновательный настрой. Да, в самый разгар сезона, во время подготовки к чемпионатам России, Европы и мира его не стоило бы организовывать. А в конце или начале — почему бы и нет?» — цитирует Попову «RT на русском».