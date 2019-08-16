Ласицкене: не хочу и не буду думать о чемпионате мира

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что пока не думает о третьем титуле, который может завоевать осенью на первенстве планеты в Дохе.

«Это было бы красиво. Но, зная мой характер, отвечу, что не должна сейчас сильно об этом париться и мечтать. Это лишние эмоции, лишнее съедание себя. Знаю, что, если буду слушать тренера и установки, будет результат. Будет результат — будет место. Так что тренируйся молча, читай книжки, готовь мужу сардельки в микроволновке (хохочет). Не хочу и не буду думать о чемпионате мира. Буду думать об этом в финале чемпионата мира. Хотя надо ещё квалификацию пройти (смеётся).

Пробежать по стадиону с пледом, как Аксана Гатаулина? Аксана — это характер. Она — личность, которая так смогла показать свои эмоции. А я в такой ситуации хочу обычно поскорее уйти, потому что мне так неловко, меня начинают одолевать эти мысли и страсти — почему все могут пробежать с флагом, а я нет? Мне кричат — фото, фото, где твой флаг? А я не знаю, что им сказать», — приводит слова Ласицкене РИА «Новости».