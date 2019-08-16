Морозов выиграл стометровку вольным стилем на этапе КМ в Сингапуре

Российский пловец Владимир Морозов одержал ещё одну победу на этапе Кубка мира в Сингапуре. Морозов первенствовал на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 47,88, во второй раз за день побив рекорд турнира. Ставший вторым Себастьян Сабо уступил Морозову 0,65 секунды. Третьим финишировал итальянец Санто Кондорелли (48,72).

Видео доступно в «Твиттере» FINA.

Ранее сегодня Морозов первенствовал на дистанции 50 м на спине с рекордом Кубка мира.

Виталина Симонова завоевала две бронзовые награды. Россиянка стала третьей в заплыве на 100 м брассом, уступив Алия Аткинсон из Ямайки и американке Бридже Ларсон. Также Симонова финишировала третьей на дистанции 400 м комплексным плаванием, уступив двум представительницам Венгрии Катинке Хоссу и Жужанне Якабош.