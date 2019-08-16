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Ласицкене — о ситуации в ВФЛА: никто ни за кого не несёт ответственности

Ласицкене — о ситуации в ВФЛА: никто ни за кого не несёт ответственности
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, почему в начале июня призвала руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.

«Было чёткое понимание того, что мы видим. Развития нет. Чемпионаты России — пустые, без зрителей, как и вообще все турниры. Тренеры работают те же. По телевизору ничего не показывают. У нас есть спортсмены, занимающие на этапах «Бриллиантовой лиги» очень высокие места, но об этом знают только легкоатлеты и любители лёгкой атлетики. Нет у ВФЛА желания развивать. Все силы брошены на восстановление, но при этом и его тоже нет. Я не вижу поддержки молодых. Тренеры те же, допинг-тестов положительных достаточно. Надо все силы бросить на молодёжь, чтобы они имели все условия, знали, что страна их поддержит. А ребята даже не знают, что такое под своим флагом выступать, даже не представляют этого.

Все надеялись, думали, что вот сейчас мы перетерпим, а потом нас восстановят и всё будет хорошо. Ничего хорошего нет, всё продолжается.

Всем удобно, потому что никто ни за кого не несёт ответственности! Выступили хорошо — ну здорово. Плохо — ну у них же нет международного опыта из-за отсутствия нейтрального статуса. Почему-то все думают, что, если нам сейчас дадут нейтральный статус, все станут выступать по лучшим результатам мирового сезона. Они здесь должны стать сначала лидерами.

И Анжелика Сидорова стала здесь лидером, и Сергей Шубенков. Да, немногие способны на такое, но это можно делать — улучшать свои личные рекорды, быть лидером в Европе и мире. Отговорки всегда можно найти, это проще всего, а надо просто молча работать, и тогда ответы придут», — приводит слова Ласицкене РИА «Новости».

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