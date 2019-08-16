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Ещё семеро российских штангистов отстранены на основании данных ВАДА

Ещё семеро российских штангистов отстранены на основании данных ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории, переданных во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), временно отстранила семерых российских спортсменов из-за нарушений антидопинговых правил, сообщает пресс-служба IWF.

Среди отстранённых Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко, Надежда Евстюхина и Юлия Коновалова. Все спортсмены отстранены начиная с 16 августа 2019 года. Самой титулованной из них является трёхкратная чемпионка мира (2011, 2013, 2014) Евстюхина.

Ранее IWF сообщила об отстранении российских тяжелоатлетов Руслана Албегова, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тимы Туриевой, они также подверглись наказанию на основе данных московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы ВАДА.

Пятеро российских тяжелоатлетов временно отстранены из-за допинга
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