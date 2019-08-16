ФТАР допускает новые отстранения российских тяжелоатлетов

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что решения Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) об отстранении российских спортсменов от соревнований стали сюрпризом для руководства ФТАР.

Сегодня, 16 августа, в списке отстранённых российских тяжелоатлетов оказались Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко, Надежда Евстюхина и Юлия Коновалова. Ранее из-за нарушений антидопинговых правил подверглись наказанию Руслан Албегов, Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тима Туриева.

«Никакой уверенности, что больше никого из спортсменов не отстранят, нет. Понятия не имею, что было в 2012, 2013 и 2014 годах, отношения к подготовке спортсменов не имел, не руководил федерацией. Это „подарки“ из прошлого, предыдущих руководителей федераций. В какой-то степени сюрприз. Мы узнаём о решениях IWF из писем чуть раньше, чем это становится известно всем.

Идёт оповещение со стороны IWF, в письмах есть дата, до которой можно подать апелляции. Юристы этим вопросом занимаются", — цитирует Агапитова «Р-Спорт».