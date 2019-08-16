Фарносов – про допинг: за русских, случись что, никто впрягаться не будет

Российский легкоатлет Андрей Фарносов рассказал, как к спортсменам-соотечественникам относятся дисциплинарные органы во время расследования антидопинговых дел.

«Они меня проверяют, я — их, потому что ошибки бывают у всех. С 2010 года веду тетрадь всех анализов крови, какие показатели когда были, порой даже ходил сразу после допинг-контроля сдавать анализ в коммерческую лабораторию. Нужно быть профессионалом полностью, контролировать всё, что происходит вокруг тебя. Свои коридоры нормальных значений знаю. Раньше проверяли чаще, сейчас реже. Хотя тоже это всё относительно, что такое — часто? Да, меня проверяют реже Никитина и Смирнова, у которых чуть ли не раз в неделю пробы берут. Но всё равно проверяют. Раньше, кстати, бывало, мы сами приходили и просили взять у нас пробы после забегов, потому что без них не ратифицировали национальные рекорды, даже юниорские.

Есть другой момент. За русских, случись что, никто не будет впрягаться. Я как свидетель проходил по одному из дел ИААФ, давал показания из Москвы через скайп. Так на меня представитель ИААФ просто орал, а это нонсенс с точки зрения этики поведения. Вопросы в ходе той беседы выстраивались так, что однозначный ответ мог быть истолкован в нужном следствию русле. Ты пытаешься что-то объяснить, а тебя начинают сбивать с темы", — цитирует Фарносова «Матч ТВ».