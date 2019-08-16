Аниканова: сейчас в фигурном катании ломаются судьбы и губится зря здоровье

Заслуженная артистка России и бывшая фигуристка Мария Аниканова поддержала идею о поднятии возрастного ценза в фигурном катании. По её мнению, дети не могут соперничать со взрослыми.

«Скажу ужасную вещь, но хочу, чтобы подняли возрастной ценз. Тут я полностью согласна с Ириной Родниной.

Нельзя, чтобы маленькие соревновались вместе со взрослыми. Понимаю, если бы Медведева отвалялась в Пхёнчхане, но откаталась-то изумительно. Есть такая штука, как компоненты. А на Олимпиаде, на мой взгляд, у Загитовой было ещё детское катание, хоть и чистое.

Почему я против 15-летних девочек в одиночном катании? Те же Тара Липински и Сара Хьюз выскочили и исчезли. А выдающиеся фигуристы ничего так и не добились. Спорт, скажете вы? Ничего подобного, буду настаивать на том, что дети не могут соревноваться со взрослыми. Значит, необходима какая-то другая сетка, защищающая спортсменов, которые были лучшими всё четырёхлетие.

При нынешних правилах всё равно ломаются судьбы и губится зря здоровье. А сколько денег вкладывается и не возвращается? Родители могут и перестать приводить детей в секции, и мы потеряем массу талантов", – приводит слова Аникановой «Спорт-экспресс».