Сборная КНДР не выступит на чемпионате мира по дзюдо в Токио

Команда Северной Кореи вынуждена пропустить чемпионат мира по дзюдо, который состоится в Токио с 25 августа по 1 сентября, информирует Kyodo.

Причина заключается в том, что между Японией и КНДР нет дипломатических отношений. Въезд граждан этой страны запрещён, но для спортсменов и делегаций часто делают исключение в связи с проведением в Японии спортивных мероприятий.

Кроме того, представители КНДР не примут участия во встрече глав делегаций стран — участниц Олимпийских игр 2020 года. Мероприятие пройдёт в Токио с 20 по 22 августа, и на нём должен был побывать замминистра спорта КНДР.