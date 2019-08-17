Сборная КНДР не выступит на чемпионате мира по дзюдо в Токио
Команда Северной Кореи вынуждена пропустить чемпионат мира по дзюдо, который состоится в Токио с 25 августа по 1 сентября, информирует Kyodo.
Причина заключается в том, что между Японией и КНДР нет дипломатических отношений. Въезд граждан этой страны запрещён, но для спортсменов и делегаций часто делают исключение в связи с проведением в Японии спортивных мероприятий.
Кроме того, представители КНДР не примут участия во встрече глав делегаций стран — участниц Олимпийских игр 2020 года. Мероприятие пройдёт в Токио с 20 по 22 августа, и на нём должен был побывать замминистра спорта КНДР.
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