Непряева нашла идеальные лыжные палки для масс-стартов

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в «Инстаграме» фотографию, где позирует с лыжными палками.

«Практика показала, что мои палки слишком хрупкие для меня. Я нашла идеальный вариант для масс-стартов», — написала Непряева.

Ранее Непряева выиграла гонку на 10 километров классическим стилем на чемпионате мира по лыжероллерам, который состоялся в Мадоне (Латвия) с 8 по 11 августа. На турнире прошли индивидуальные гонки классическим стилем, индивидуальные и командные спринтерские гонки свободным стилем и масс-старты свободным стилем. В соревнованиях также принял участие Александр Большунов.

Запись доступна на странице Непряевой в «Инстаграме».