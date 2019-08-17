Кадыров поздравил 10-летнего рекордсмена по отжиманиям из Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» поздравил 10-летнего чеченского школьника Арби Якубова, который установил новый рекорд по отжиманию от пола.

Ребёнок сумел отжаться за один подход 4874 раза. Достижение Якубова официально зарегистрировали представители Книги рекордов России.

«Своё достижение Арби посвятил памяти нашего первого президента Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Останавливаться на достигнутом Арби не собирается. Он занимается спортом с пяти лет и намерен продолжать усердно трудиться, чтобы улучшить свой результат. Мальчик хорошо учится в школе, читает литературу, соблюдает национальные традиции и обычаи. Сейчас он перешёл в четвёртый класс. Я желаю юному рекордсмену дальнейших успехов и новых рекордов! Уверен, этот результат Арби Якубова не будет последним в Книге рекордов», — написал Кадыров.

Видео доступно на странице Кадырова в социальной сети «ВКонтакте».