Станислав Кокорин завоевал бронзу на чемпионате мира по скалолазанию в Японии

Россиянин Станислав Кокорин завоевал бронзу в дисциплине «лазание на скорость» на чемпионате мира по скалолазанию в Токио (Япония).

Спортсмен проиграл в полуфинале, но в борьбе за бронзу оказался сильнее представителя Украины Даниила Болдырёва. Победу на турнире одержал итальянец Людовико Фоссали. Серебро завоевал Ян Кршиж из Чехии.

Ещё один представитель России Владислав Деулин стал девятым, Дмитрий Тимофеев – 11-м, Сергей Рукин – 16-м, Александр Шиков – 24-м, Николай Яриловец – 26-м.

В женских соревнованиях лучший результат показала Александра Мирослав из Польши. Второе место заняла китаянка Ди Ню, третье – француженка Анук Жобер. Лучшая из россиянок Мария Красавина попала в топ-6. Елизавета Иванова стала 8-й, Юлия Каплина – 14-й, Елена Ремизова – 16-й, Елена Красовская –17-й, Виктория Мешкова – 40-й.