IAAF готов изучить данные московской лаборатории по легкоатлетам до 23 сентября

Независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) намерен завершить работу по перепроверке проб из московской лаборатории до заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которое состоится 23 сентября.

16 августа в Осло прошла встреча президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина с представителями рабочей группы IAAF Руне Андерсоном и Джонатаном Тейлором, на которой поднимался вопрос о перепроверке проб. 23 сентября совет IAAF обсудит ситуацию с восстановлением ВФЛА.

«Шляхтин предоставил отчёт о работе, проделанной ВФЛА с момента последнего совета IAAF, заседание которого состоялось в начале июня в Монако. Глава ВФЛА рассказал о шагах, которые были предприняты в отношении продолжающейся тренерской деятельности дисквалифицированных тренеров и нарушений спортсменами антидопинговых правил в части запрещённого сотрудничества.

Также Шляхтин сообщил, что ВФЛА, Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России проводят совместную работу с МВД по вопросам предупреждения незаконного распространения запрещённых веществ и организации проверок на предмет привлечения виновных к уголовной и административной ответственности.



Стороны обсудили вопрос перепроверки проб московской лаборатории, который до сих пор остаётся одним из главных в деле восстановления ВФЛА. Также обговорили текущие расследования, которые ведёт AIU в отношении российских легкоатлетов, и работу ВФЛА по изменению антидопинговой культуры в российской лёгкой атлетике", — говорится на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики.