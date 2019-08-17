Симонова заняла третье место на 200-метровке комплексным плаванием на этапе КМ

Россиянка Виталина Симонова показала третий результат на дистанции 200 м комплексным плаванием на этапе Кубка мира в Сингапуре. Её время – 2 минуты 18,43 секунды.

Победу одержала венгерка Катинка Хошсу (2.08,63). Второй стала её соотечественница Жужанна Якабош (2.13,64).

Ранее 26-летняя Симонова заняла четвёртое место на дистанции 800 м свободным стилем и пятое – на дистанции 50 м брассом.

Симонова – трёхкратная чемпионка мира и Европы по плаванию в ластах, бронзовый призёр чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, а также бронзовый призёр чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

Следующий этап Кубка мира по плаванию состоится в Будапеште (Венгрия) с 4 по 6 октября.