Пензенский «Локомотив» одержал победу в мужском чемпионате России по регби-7

Победителем мужского чемпионата России по регби-7 стал пензенский «Локомотив». «Железнодорожники» выиграли заключительный четвёртый раунд турнира, который прошёл в Красноярске с 16 по 17 августа.
В финале тура «Локомотив» обыграл красноярский «Енисей-СТМ» со счётом 14:0. Третье место в заключительном раунде заняли регбисты «ВВА-Подмосковья» из Монино, которые взяли верх над «Нарвской заставой» из Санкт-Петербурга – 17:12.
«Локомотив» по итогам четырёх туров набрал 63 очка. Столько же в активе «ВВА-Подмосковья», однако золото досталось пензенской команде из-за лучших дополнительных показателей. Бронзовые награды чемпионата России завоевали регбисты краснодарской «Кубани».
Регби-7. Мужчины. Чемпионат России. Четвёртый тур
«Локомотив» (Пенза) – «Енисей-СТМ» (Красноярск) – 14:0
«ВВА-Подмосковье» (Монино) – «Нарвская застава» (Санкт-Петербург) – 17:12.
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