«Художница» Дина Аверина победила в многоборье на этапе Кубка вызова в Минске

Российские гимнастки Аверины – Дина и Арина – первенствовали в индивидуальном многоборье на этапе Мирового Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в Минске (Беларусь).

Победу по сумме четырёх упражнений одержала Дина, получившая от судей 93,45 балла. Итоговая оценка Арины составила 91,95 балла. Замкнула тройку призёров израильтянка Линой Ашрам.

Соревнования Мирового Кубка вызова по художественной гимнастике в отдельных видах программы — мяч, обруч, булавы и лента — пройдут в Минске 18 августа.

Дина Аверина — восьмикратная чемпионка мира (2017, 2018), в том числе двукратная абсолютная чемпионка мира. Арина Аверина — трёхкратная чемпионка мира (2017, 2018) и абсолютная чемпионка Европы (2018).