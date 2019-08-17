Туктамышева показала произвольную программу на сезон-2019/20

Стало известно, какой будет произвольная программа российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в сезоне-2019/20. Чемпионка мира и Европы 2015 года обкатывала её на сборах в Тарту (Эстония). Программу для Туктамышева поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн на песню Caravan группы The Hot Sardines.

Видео произвольной программы 23-летней фигуристки выложила Astri Arena, на которой занимаются фигуристы группы Алексея Мишина, на своей странице в «Фейсбуке».



Ранее Туктамышева сообщила, что откроет сезон-2019/20 выступлением на Кубке Ломбардии в Италии. Турнир серии «Челленджер» пройдет с 13 по 15 сентября. Также спортсменка выступит на этапах Гран-при в США и Китае. В прошлом сезоне Елизавета заняла третье место в Финале Гран-при и помогла сборной России стать бронзовым призёром командного чемпионата мира.