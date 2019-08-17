Борцы греко-римского стиля завоевали три золота на ЧМ среди юниоров в Таллине
Российские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали, три из которых золотые, на чемпионате мира среди юниоров в Таллине (Эстония).
В финальной схватке в весовой категории до 55 кг россиянин Анвар Аллахьяров победил азербайджанца Заура Алиева со счётом 9:4. Абу-Муслим Амаев в решающем поединке в категории до 63 кг взял верх над грузином Лери Абуладзе — 5:3. В весе до 87 кг Илья Ермоленко в борьбе за золото победил ещё одного представителя Грузии, Георгия Кацанашвили, — 2:0.
В финальной схватке в весовой категории до 77 кг Дамир Рахимов уступил иранцу Мохаммаду Азизу Нагхуси со счётом 1:2 и стал серебряным призёром соревнований.
Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров завершится в Таллине 18 августа.
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