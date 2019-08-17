Российские «художницы» выиграли многоборье групп на этапе Кубка вызова в Минске

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в многоборье групп на этапе Мирового Кубка вызова, который проходит в Минске (Беларусь).
Российские гимнастки первенствовали в упражнении с пятью мячами, а также победили в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав. Россиянки в сумме набрали 59,050 (29,200+29,850) балла. Серебряными призёрами стали спортсменки из Болгарии, тройку лучших замкнули белорусские гимнастки.
Российскую команду представляли Мария Толкачёва, Анастасия Максимова, Вера Бирюкова, Анастасия Шишмакова и Анжелика Стубайло.
Ранее Дина Аверина одержала победу в личном многоборье, а её сестра-близнец Арина стала второй.
Этап Кубка вызова в Минске завершится 18 августа, когда будут разыграны награды в отдельных видах программы.
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