Йохауг: после дисквалификации за допинг на меня оказывалось большое давление

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг рассказала о трудностях, с которыми столкнулась, вернувшись в спорт после 18-месячной дисквалификации за употребление допинга.
«Очень впечатлена собой и тем, что смогла перенести зиму при большом давлении, которое оказывалось на меня после двух лет дисквалификации, в течение которых я не участвовала в соревнованиях. Сезон не был таким уж оптимальным. Но я продолжала стоять на своём.
Чувствую, что теперь могу расслабиться и больше концентрироваться на лыжах, а не на мыслях, не касающихся спорта, которые были в прошлом году. Ощущалось много нервозности. Я намного спокойнее в этом сезоне. На моих плечах нет такого груза ответственности, как год назад», — приводит слова норвежки VG.
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