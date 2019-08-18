5 корейских конькобежцев дисквалифицированы за распитие алкоголя на базе сборной

Национальный олимпийский комитет Южной Кореи жёстко отреагировал на поведение пятерых конькобежцев, которые распивали алкогольные напитки, находясь на базе сборной.

По информации Inside the Games, серебряный призёр Олимпиады в Сочи 2014 года Ким Чхоль Мин, обладатель бронзы домашних Игр в Пхёнчхане 2018 года Ким Тхэ Юн, а также Ким Джун Хо, Ким Джин Со и Но Джун Су дисквалифицированы на шесть месяцев. Помимо этого спортсмены наказаны сутками общественных работ. Деятельность главного тренера команды Ли Ин Сика приостановлена на месяц.



Это не первый резонансный случай отстранения южнокорейских конькобежцев за последнее время. Ранее двукратного олимпийского чемпиона Ли Сын Хуна дисквалифицировали на год за нанесение побоев двум партнёрам по команде, а олимпийский чемпион по шорт-треку Лим Хё Джун был отстранён на год за сексуальные домогательства в отношении товарища по национальной сборной.

Чемпион ОИ-2018 отстранён на год за то, что снял штаны с партнёра по команде