Клебо: ненавижу проигрывать. Я тренируюсь не для того, чтобы становиться 30-м

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханесс Хёсфлот Клебо рассказал, чего ждёт от нового сезона. По словам норвежца, мотивирующим фактором для него является не соперничество с россиянином Александром Большуновым, а стремление улучшить результаты в дистанционных гонках.



«Когда зимой увижу, что моё отставание на 15 километрах коньком уменьшилось с минуты до 50 секунд, то смогу сказать себе, что на самом деле сделал шаг к цели.



Ненавижу проигрывать. Спроси меня после гонки, где я занял 30-е место с отставанием в 50 секунд, никогда не отвечу, что это был хороший день. Я тренируюсь не для того, чтобы становиться 30-м, а для того, чтобы стоять на верхней ступеньке пьедестала. Это самое классное чувство, которое когда-либо испытывал», – приводит слова Клебо NRK.