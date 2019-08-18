Иванюк стал вторым в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме

Призёр чемпионата Европы-2018 и Европейских игр-2019 по прыжкам в высоту Илья Иванюк занял второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту в рамках 11-го этапа престижной легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига», который проходит в Бирмингеме (Великобритания).
Иванюк, как и ещё трое участников, завершил соревнования на высоте 2,23 м. Однако россиянин в отличие от конкурентов взял эту высоту с первой попытки. Победу в Бирмингеме одержал австралиец Брендон Старк. Для победы ему хватило прыжка на 2,26 м. Затем уже в ранге победителя Старк успешно прыгнул на 2,28 м и на 2,30 м.
Елена Соколова заняла шестое место в прыжках в длину, прыгнув на 6,67 м. Победу одержала бельгийка Нафиссату Тиам с прыжком на 6,86.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 11-й этап. Бирмингем
Высота. Мужчины
1. Брендон Старк (Австралия) – 2,30.
2. Илья Иванюк (Россия) – 2,23.
3. Мэтью Соу (Кения) – 2,23.
Длина. Женщины
1. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 6,86.
2. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,85.
3. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 6,85…
6. Елена Соколова (Россия) – 6,67.
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