Иванюк стал вторым в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме

Призёр чемпионата Европы-2018 и Европейских игр-2019 по прыжкам в высоту Илья Иванюк занял второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту в рамках 11-го этапа престижной легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига», который проходит в Бирмингеме (Великобритания).

Иванюк, как и ещё трое участников, завершил соревнования на высоте 2,23 м. Однако россиянин в отличие от конкурентов взял эту высоту с первой попытки. Победу в Бирмингеме одержал австралиец Брендон Старк. Для победы ему хватило прыжка на 2,26 м. Затем уже в ранге победителя Старк успешно прыгнул на 2,28 м и на 2,30 м.

Елена Соколова заняла шестое место в прыжках в длину, прыгнув на 6,67 м. Победу одержала бельгийка Нафиссату Тиам с прыжком на 6,86.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 11-й этап. Бирмингем

Высота. Мужчины

1. Брендон Старк (Австралия) – 2,30.

2. Илья Иванюк (Россия) – 2,23.

3. Мэтью Соу (Кения) – 2,23.

Длина. Женщины

1. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 6,86.

2. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,85.

3. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 6,85…

6. Елена Соколова (Россия) – 6,67.