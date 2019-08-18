Степанов завоевал золото на ЧМ по греко-римской борьбе среди юниоров
Российский борец греко-римского стиля Сергей Степанов стал победителем чемпионата мира среди юниоров, который проходил в Таллине (Эстония), в весовой категории до 72 кг. В финальной схватке россиянин победил Улву Ганизаде из Азербайджана со счётом 3:1.
Серебро в категории до 82 кг завоевал Ауес Гонибов, проигравший в финале венгру Иштвану Такачу – 1:7. Еще одну медаль в копилку российской сборной принёс Георгий Тибилов, ставший бронзовым призёром в категории до 60 кг.
Напомним, что накануне российские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали, три из которых — золотые. Чемпионами мира среди юниоров стали Анвар Аллахьяров, Абу-Муслим Амаев и Илья Ермоленко. Серебряная медаль досталась Дамиру Рахимову.
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