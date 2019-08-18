Капитан женской сборной России по гандболу пропустит полугода из-за травмы

Капитан сборной России и московского ЦСКА Дарья Дмитриева пропустит не менее полугода из-за разрыва ахиллова сухожилия. Накануне в товарищеском матче против датского «Эсбьерга» (24:31) 24-летняя Дмитриева получила травму и досрочно завершила игру.

«Учитывая сроки восстановления и важность Дарьи для национальной сборной России в преддверии старта олимпийского цикла, клуб принял решение в срочном порядке отправить Дмитриеву на лечение в швейцарскую клинику. Сегодня рано утром Дарья отправилась в Женеву, где ей успешно провели ахиллопластику по новейшей технологии. Швейцарские врачи обещают, что сроки восстановления сократятся до 6 месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы гандбольного клуба ЦСКА.

Олимпийская чемпионка Дмитриева точно пропустит чемпионата мира, который пройдёт с 29 ноября по 15 декабря в Японии. Победитель соревнований получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Ещё шесть лицензий на Игры-2020 будут разыграны во время олимпийского квалификационного турнира, он состоится с 16 по 22 марта 2020 года.