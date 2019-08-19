Спиридонов назвал Туктамышеву чучелом
Бывший волейболист сборной России, доигровщик уфимского «Урала» Алексей Спиридонов грубо ответил фигуристке Елизавете Туктамышевой, которая раскритиковала судейство в матче «Зенит» – «Ахмат» (0:0). Арбитр спорно трактовал сразу несколько эпизодов матча.
Известная болельщица команды из Санкт-Петербурга предложила бригаде Алексея Матюнина обслуживать игры «Тосно», петербургского «Динамо» и «Амкара» – клубов, которых уже не существует.
«Помолчи лучше, чучело», — прокомментировал пост фигуристки болельщик «Спартака» Спиридонов.
Переписка Туктамышевой и Спиридонова доступна в «Твиттере» фигуристки.
Спиридонов и Туктамышева уже упражнялись в острословии около года назад. Тогда спортсмены разговаривали о футболе и фигурном катании.
Туктамышева предложила Матюнину судить матчи «Тосно» и «Амкара»
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