Спиридонов назвал Туктамышеву чучелом

Бывший волейболист сборной России, доигровщик уфимского «Урала» Алексей Спиридонов грубо ответил фигуристке Елизавете Туктамышевой, которая раскритиковала судейство в матче «Зенит» – «Ахмат» (0:0). Арбитр спорно трактовал сразу несколько эпизодов матча.

Известная болельщица команды из Санкт-Петербурга предложила бригаде Алексея Матюнина обслуживать игры «Тосно», петербургского «Динамо» и «Амкара» – клубов, которых уже не существует.

«Помолчи лучше, чучело», — прокомментировал пост фигуристки болельщик «Спартака» Спиридонов.

Переписка Туктамышевой и Спиридонова доступна в «Твиттере» фигуристки.

Спиридонов и Туктамышева уже упражнялись в острословии около года назад. Тогда спортсмены разговаривали о футболе и фигурном катании.