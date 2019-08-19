Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по шахматам

Президент Федерации шахмат России, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов огласил состав команды на командный чемпионат Европы по шахматам, который пройдёт в Батуми с 23 октября по 3 ноября.

В заявку попали Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Даниил Дубов.



«Мы решили послать на первенство континента молодой состав. Артемьев на последнем чемпионате мира был запасным. После этого он показал стабильную игру и несколько раз врывался в первую десятку мирового рейтинга. Будет очень интересно посмотреть, как Владислав справится с ролью лидера. Андрейкин тоже поднялся выше — на вторую доску. Важно проверить, как он справится с этой задачей.

Витюгова и Матлакова мы знаем как шахматистов надёжных, в сборной они уже не первый раз и имеют большой опыт. А вот от Дубова мы ждём максимальный результат на последней доске. В конце 2018 года он выиграл золотую медаль чемпионата мира по рапиду в Санкт-Петербурге, теперь он имеет хороший шанс проявить себя в национальной команде", — цитирует Филатова официальный сайт РШФ.