Объявлен состав женской сборной России по шахматам на чемпионат Европы в Батуми

Старший тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский огласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в Батуми (Грузия) с 23 октября по 3 ноября.



В заявку включены Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря.



«Обычно важнейшим соревнованием, по результатом которого мы окончательно формируем женскую сборную России, является Суперфинал чемпионата страны. К сожалению, в этот раз в связи с положением о проведении командного чемпионата Европы мы должны заявить на него состав раньше, чем закончится наш внутренний чемпионат, принять решения прямо в его ходе.

Учитывая текущее положение в турнире, рейтинг шахматисток и другие спортивные показатели, тренерский штаб принял решение послать в Батуми команду в следующем составе: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря. Надеемся, что наш слегка обновлённый состав позволит нам бороться на чемпионате Европы за медали самого высокого достоинства. Основными конкурентами для нас уже традиционно будут являться сборная Украины и Грузии, медалисты последней шахматной Олимпиады. К тому же грузинки опять, как и на Олимпиаде, выступают на своём поле, что делает эту команду вдвойне опасной», — цитирует Рублевского официальный сайт РШФ.