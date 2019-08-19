Объявлен состав женской сборной России по шахматам на чемпионат Европы в Батуми

Старший тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский огласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в Батуми (Грузия) с 23 октября по 3 ноября.
В заявку включены Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря.
«Обычно важнейшим соревнованием, по результатом которого мы окончательно формируем женскую сборную России, является Суперфинал чемпионата страны. К сожалению, в этот раз в связи с положением о проведении командного чемпионата Европы мы должны заявить на него состав раньше, чем закончится наш внутренний чемпионат, принять решения прямо в его ходе.
Учитывая текущее положение в турнире, рейтинг шахматисток и другие спортивные показатели, тренерский штаб принял решение послать в Батуми команду в следующем составе: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря. Надеемся, что наш слегка обновлённый состав позволит нам бороться на чемпионате Европы за медали самого высокого достоинства. Основными конкурентами для нас уже традиционно будут являться сборная Украины и Грузии, медалисты последней шахматной Олимпиады. К тому же грузинки опять, как и на Олимпиаде, выступают на своём поле, что делает эту команду вдвойне опасной», — цитирует Рублевского официальный сайт РШФ.
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