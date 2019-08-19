Россияне Кузнецов и Кочетков выступят на «Вуэльте» в составе Katusha-Alpecin

Российские велогонщики Вячеслав Кузнецов и Павел Кочетков вошли в состав Katusha-Alpecin на веломногодневку «Вуэльта», сообщается в «твиттере» команды. В заявку также попали Дани Наварро, Штефф Крас, Маттео Фаббро, Вилли Смит, Рубен Геррейро, Энрико Баттальин.

«Вуэльта» стартует 24 августа этапом в Торревьехе. Многодневка завершится 15 сентября. Всего участникам предстоит преодолеть 21 этап (общее расстояние — 3257 км). На соревнованиях выступят 22 команды.

В 2018 году победу в общем зачёте одержал британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott. Вторым стал испанец Энрик Мас (Quick-Step Floors), третьим — колумбиец Мигель Анхель Лопес («Астана»).

Лучший из россиян, Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), продемонстрировал 20-й результат.