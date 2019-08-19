Фигурист Букин трогательным видео поздравил партнёршу с днём рождения
Российский фигурист Иван Букин поздравил с днём рождения свою партнёршу Александру Степанову. Сегодня, 19 августа, ей исполнилось 24 года.
«Саня, с днём рождения! Мы с тобой прошли очень непростой путь, тернистый и тяжёлый, и я очень рад что мы смогли преодолеть всё это вместе, рука об руку! Я благодарен тебе за всё это время! Ещё очень много впереди! Желаю тебе огромного здоровья и только самых верных и преданных людей на твоей дороге! Обнимаю, люблю! Твой Иван», — написал Букин.
Видео доступно в «инстаграме» Ивана Букина.
Степанова и Букин — трёхкратные призёры чемпионатов Европы, многократные победители этапов Гран-при, чемпионы мира среди юниоров сезона-2012/13. На чемпионате мира прошлого сезона пара заняла четвёртое место.
Степанова: для Букина я всегда была несуразной шпалой. Раньше мы дрались
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