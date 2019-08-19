Фигурист Букин трогательным видео поздравил партнёршу с днём рождения

Российский фигурист Иван Букин поздравил с днём рождения свою партнёршу Александру Степанову. Сегодня, 19 августа, ей исполнилось 24 года.

«Саня, с днём рождения! Мы с тобой прошли очень непростой путь, тернистый и тяжёлый, и я очень рад что мы смогли преодолеть всё это вместе, рука об руку! Я благодарен тебе за всё это время! Ещё очень много впереди! Желаю тебе огромного здоровья и только самых верных и преданных людей на твоей дороге! Обнимаю, люблю! Твой Иван», — написал Букин.

Видео доступно в «инстаграме» Ивана Букина.

Степанова и Букин — трёхкратные призёры чемпионатов Европы, многократные победители этапов Гран-при, чемпионы мира среди юниоров сезона-2012/13. На чемпионате мира прошлого сезона пара заняла четвёртое место.