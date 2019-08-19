Пловец Колесников вернётся к соревнованиям в октябре

Рекордсмен мира по плаванию на дистанции 50 метров на спине Климент Колесников планирует вернуться к соревнованиям в октябре, сообщил тренер российского спортсмена Дмитрий Лазарев.
«Плыть на этапах Кубка мира мы в этом году не планировали. Первый старт планируем на начало октября в Индианаполисе (США) на Международной лиге плавания. Чемпионат России на короткой воде и чемпионат Европы также входят в наши планы», — приводит слова Лазарева РИА Новости.
19-летний Колесников — двукратный чемпион мира 2018 года на короткой воде, трёхкратный чемпион Европы. В мае 2019 года появилась информация о возникших у спортсмена проблемах со здоровьем. После восстановления врачи разрешили Клименту выступить на чемпионате мира, где он помог сборной России завоевать две медали в эстафетах и стал бронзовым призёром соревнований на дистанции 50 м на спине.
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