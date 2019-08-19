Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Закарин стал 16-м в общем зачёте «Арктической гонки Норвегии»

Закарин стал 16-м в общем зачёте «Арктической гонки Норвегии»
Другие / Велоспорт 0

Гонщик из команды «Астана» Алексей Луценко стал победителем «Арктической гонки Норвегии». Судьба первого места в общем зачёте решилась на финише заключительного, четвёртого этапа многодневки, по итогам которого спортсмен из Казахстана на 1 секунду опередил француза Варрана Баргия из команды Arkéa Samsic. Именно эта секунда и разделила гонщиков в итоговом протоколе. Третьим стал латыш Кристс Нейландс из Israel Cycling Academy.

В «Арктической гонке» приняли участие три россиянина из команды Katusha Alpecin. Лучшим в итоговом зачёте стал Ильнур Закарин, занявший 16-е место с отставанием от победителя на 1.59. Павел Кочетков – 28-й, Дмитрий Страхов – 45-й.

«Арктическая гонка Норвегии» проходит с 2013 года. Она проходит по дорогам северной Норвегии, расположенным за северным полярным кругом.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент