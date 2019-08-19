Закарин стал 16-м в общем зачёте «Арктической гонки Норвегии»

Гонщик из команды «Астана» Алексей Луценко стал победителем «Арктической гонки Норвегии». Судьба первого места в общем зачёте решилась на финише заключительного, четвёртого этапа многодневки, по итогам которого спортсмен из Казахстана на 1 секунду опередил француза Варрана Баргия из команды Arkéa Samsic. Именно эта секунда и разделила гонщиков в итоговом протоколе. Третьим стал латыш Кристс Нейландс из Israel Cycling Academy.

В «Арктической гонке» приняли участие три россиянина из команды Katusha Alpecin. Лучшим в итоговом зачёте стал Ильнур Закарин, занявший 16-е место с отставанием от победителя на 1.59. Павел Кочетков – 28-й, Дмитрий Страхов – 45-й.

«Арктическая гонка Норвегии» проходит с 2013 года. Она проходит по дорогам северной Норвегии, расположенным за северным полярным кругом.