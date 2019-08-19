Пловец Морозов уверенно лидирует в зачёте Кубка мира после трёх этапов

Россиянин Владимир Морозов и Катинка Хоссу из Венгрии лидируют в Кубке мира по плаванию после первых трёх азиатских этапов, прошедших в Токио, Китае и Сингапуре. В активе обоих спортсменов по 156 баллов. Следующий старт в рамках Кубка мира пройдёт в Будапеште в начале октября.

Морозов уверенно выиграл дистанции 50 и 100 м вольным стилем и 50 м на спине на всех трёх этапах Кубка мира, а в Сингапуре во всех трёх видах обновил рекорды турнира. Владимир опережает идущего вторым американца Эндрю Уилсона сразу на 27 очков. Третье место занимает литовец Данас Рапшис (111 очков).

У женщин впереди пятикратная обладательница трофея Хоссу, но австралийку Кейт Кэмпбелл она опережает всего на 6 баллов. В активе ещё одной представительницы Австралии Эмили Сибом 105 баллов.

Фото доступно в «инстаграме» FINA.