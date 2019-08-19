Французский судья чудом спас велогонщиков от массового завала

Судья чемпионата Франции по велоспорту на треке стал главным героем соревнований. Благодаря невероятной скорости его реакции удалось предотвратить большой травмоопасный завал.

Во время одного из массовых заездов два велогонщика столкнулись, упали и не спешили покинуть место аварии, забрав с собой велосипеды. При этом гонка продолжалась, а один из велосипедов по-прежнему оставался лежать на дорожке, где через несколько секунд на полной скорости должны были проехать остальные участники. Всю опасность ситуации понял лишь судья и бросился на велосипед. Он телом столкнул его с трассы, где через мгновение промчались гонщики.

Подвиг судьи, предотвратившего серьёзнейшее столкновение, высоко оценил бывший капитан команды «Катюша» Хоаким Родригес, трижды признававшийся лучшим велогонщиком мира.

«Бог существует!» — прокомментировал Пурито видео, которое можно посмотреть на «Чемпионате».