Калентьева — о завершении карьеры: чемпионат мира оставила себе на десерт

Самая титулованная россиянка в истории маунтинбайка, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2008 и двукратная чемпионка мира Ирина Калентьева, рассказала, почему решила уйти из спорта в предолимпийский сезон. Калентьева завершит карьеру на чемпионате мира, который пройдёт в Канаде с 28 августа по 1 сентября.

«У меня за плечами пять Олимпийских игр. Рано или поздно наступает момент, когда ты должен завершить профессиональную карьеру, так как силы исчерпаны. Поэтому я решила, что текущий сезон будет для меня последним. Занимаясь маунтинбайком вот уже 25 лет, честно говоря, подустала. Надо реально смотреть на вещи. Я сейчас самая возрастная гонщица на Кубке мира, конкурировать с молодёжью стало непросто.

Несмотря на то, что решение о завершении спортивной карьеры принято окончательно и бесповоротно, я пока ещё получаю удовольствие от соревнований. Даже когда не нахожусь в авангарде гонки. Чемпионат мира в Мон-Сен-Анне, если так можно выразиться, оставила себе на десерт. В Канаде я выступала несколько раз, мне нравится местная трасса. Она технически очень сложная. Её прохождение доставляет мне большое удовольствие, ведь по своей природе я максималистка. Чтобы добраться до финиша, надо преодолевать преграды из камней, корней деревьев, иногда в прямом смысле перепрыгивая через них. Есть просто убийственные участки – крутые спуски, тяжелые подъемы. В Канаде мне удалось выиграть серебро чемпионата мира — 2010, да и вообще эту трассу я уже знаю, как собственную квартиру.

Если удастся попасть в десятку, буду считать все поставленные задачи выполненными. Так как эта гонка станет для меня последней в официальных соревнованиях, выложусь по полной программе. Хочется уйти красиво», — приводит слова Калентьевой пресс-служба ОКР.