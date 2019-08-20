Вяльбе: завела «инстаграм», чтобы контролировать своих любимых лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к соцсетям, а также прокомментировала конфликт в отечественном биатлоне.

«Для этого и завела «инстаграм» — чтобы контролировать своих любимых лыжников. Запретить, вообще не пользоваться социальными сетями, я не говорила, просто всего должно быть в меру.

Как бы поступила на месте Владимир Драчёва в ситуации с контрактом Александра Логинова? Постаралась бы спокойно, наедине со спортсменом всё обсудить и прийти к логическому концу. Главное — никогда не раздувать преждевременно огня!» — приводит слова Вяльбе Nevasport.

Также Вяльбе прокомментировала обновлённый календарь Кубка мира: добавлена ещё одна многодневка — «Ски тур», а также появилась смешанная эстафета.

«Год без чемпионата мира — это всегда эксперименты, поиск чего-то нового, как у тренеров, так и у организаторов, поэтому всё учитывается. Надеюсь, что по окончанию сезона будут учтены все «за» и «против» «Ски тура» во второй половине сезона, и на будущее FIS примет правильное и удобное для всех решение. Пока же об этом говорить рано.

Смешанная эстафета — это интересно, тем более для зрителей. Конечно, лидеры будут принимать в ней участие», — сказала Вяльбе.