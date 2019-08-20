Женская сборная России не вышла в плей-офф чемпионата Европы по хоккею на траве

Женская сборная России потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы по хоккею на траве, который проходит в Антверпене (Бельгия). В матче второго тура группового этапа россиянки проиграли хозяйкам соревнований со счётом 1:4. В составе сборной России голом отметилась Богдана Садовая.

В первом туре россиянки уступили команде Испании со счётом 0:1. Завтра, 21 августа, сборная России сыграет с голландками, которые стартовали с двух ничьих.

Затем россиянки выступят в турнире за пятое-восьмое места. Победитель чемпионата Европы получит путёвку на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).



В 2017 году женская сборная России на чемпионате Европы не выступала. Золото выиграла команда Нидерландов, в финале обыгравшая бельгиек со счётом 3:0.